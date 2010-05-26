Турецкие врачи борются за жизнь российских туристов, пострадавших в результате аварии автобуса

Всего в больницах находится 26 россиян. Сейчас решается вопрос об их транспортировке.

Погибли в автокатастрофе 15 человек — 13 россиян и двое граждан Турции, среди которых и водитель автобуса. Его роль в случившемся предстоит выяснить следователям.

Известно, что ЧП случилось на прямой дороге, аварийной ситуации не было. Предполагают, что у водителя могло остановиться сердце. Некоторые туристы видели, как мужчине стало плохо.

Напомним, туристический автобус потерпел крушение накануне. При переезде через реку он сорвался с моста и упал с 15-метровой высоты в реку. На место автокатастрофы в Анталью прибыли российские эксперты для выяснения обстоятельств трагедии.