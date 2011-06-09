Турция считает смерть российских туристов умышленным убийством

Прокуратура Турции расценивает отравление группы российских туристов некачественным алкоголем как умышленное убийство, заявил советник по культуре и туризму посольства Турции в Москве Джеляль Кылыч.

Джеляль Кылыч:

Здесь речь не идет об отравлении испорченными продуктами из-за элементарной халатности или безответственности. Тот, кто добавлял в спиртное метанол, знал, что он добавляет яд, и что могут погибнуть люди.

Дмитрий Давыденко, эксперт рабочей группы ОП РФ по защите прав граждан России за рубежом:

Общее число пострадавших – более 20 человек. Причем у тех, кто пили другие спиртные напитки, кроме метиловых, фатальных последствий не наступило, поскольку этиловый спирт выступает противоядием по отношению к метиловому. Погибли те, кто, в принципе, не пьет, кто выпил один коктейль.

При этом не факт, что все эти 6 тыс. бутылок – метиловые. Они вполне могли быть сделаны и из этилового спирта. К примеру, какой-то человек на заводе перепутал несколько баклажек и вместо этилового налил метиловый. Какого-то вселенского заговора я бы не стал искать.

В Турции по подозрению в причастности к делу о гибели российских туристов арестованы 22 человека