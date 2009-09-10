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Турции угрожает новая волна наводнений

10 сентября 2009 10:48
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В Стамбуле вновь идут сильные дожди.

Сейчас под водой - почти половина мегаполиса. Затоплены школы и больницы. Мощные грязевые потоки смыли в море машины, грузовики и даже автобусы.

На северо-западе страны стихия унесла уже более 30 жизней, до сих пор не найдены многие пропавшие без вести. Ущерб от затопления уже оценивают в 90 миллионов долларов.

Одной из причин трагедии специалисты называют отсутствие дренажных систем в пострадавших районах. Не исключено, что по этому поводу главе правительства в ближайшие дни придётся сдерживать лавину критики.

# происшествия # происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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