Труп утонувшего в Гродно нашли... в Литве

Еще в начале августа 20-летний парень отдыхал на берегу Немана в Гродно.

Парень немного выпил и после теплых солнечных ванн решил принять водные. Однако заплыв оказался трагическим: Неман забрал его. Прибывшие спасатели не нашли тела утонувшего. Труп всплыл лишь 14 августа… в Литве.

Речка Оршица по сравнению с Неманом крохотная, всего 33 км длиной. Однако и она опасная. В минувшие выходные здесь утонул 30-летний витебчанин. Как отмечают в пресс-службе ОСВОДа, парень мог бы справиться с течением, да, наверное, алкоголь сил поубавил.

В Дрогичинском районе, близ деревни Сворынь, мужчина утонул в мелиоративном канале, передает «Республика».