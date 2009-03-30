Труп пропавшей месяц назад девушки обнаружен в колодце в Смолевичском районе

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома. При проведении работ по очистке колодца в деревне Загорье обнаружены черная женская сумочка, женская куртка и ковер. Позже в колодце нашли труп девушки, при осмотре которого были обнаружены ссадины в области головы.



Следствием установлено, что это ранее судимая за фальшивомонетничество жительница деревни Комсеничи Круглянского района Могилевской области. 23 февраля в доме в деревне Даниловка ее избил ранее судимый за разбой и грабеж житель деревни Замосточье Минского района, после чего завернул труп в ковер, вывез на автомашине и бросил в колодец. Сейчас милиция устанавливает мотив преступления.



Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Прокуратурой Смолевичского района возбуждено уголовное дело по ст.139 ч.1