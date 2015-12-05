Труп новорожденного малыша обнаружили у мусорных баков в Несвиже

Новости Беларуси. Страшная находка. В Несвеже у мусорного контейнера местный житель обнаружил пакет. В черном мешке находился труп новорожденного.

Следователи и милиция выясняют, что могло сподвигнуть мать ребенка на такой чудовищный поступок. Подробности дела в материале корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

У этого мусорного контейнера на улице Молодежной в Несвеже местный житель обратил внимание на странный пакет. Находка оказалось страшной. В мешке находился труп младенца. Видимо, кто-то ранее достал пакет из мусорного бака, а увидев содержимое, просто повесил его на забор.

Паша и Женя возвращались из школы. Знакомый маршрут, тихие дворики. А у мусорных контейнеров оцепление: милиция и кинологии.

Улица Молодежная соответствует названию. Район новый, в каждом дворе детские площадки. И новость о находке в черном пакете, кажется, оставила свой отпечаток в сердце каждого.

В ситуации, когда нет прямых доказательств, следователи вынуждены прорабатывать сразу несколько трагических сценариев.

Сергей Босько, специалист отдела информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

Мы не исключаем различные версии. Мать могла родить ребенка и в состоянии аффекта выбросить. Могла мать родить и находиться в бессознательном состоянии, а отец выбросил. То есть изучаются все обстоятельства. Мы не исключаем того, что будет возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В случае, если основной версией станет убийство, то минимальный срок наказания в соответствии с законодательством предусматривает для обвиняемого 8 лет лишения свободы. А пока…

Максим Слиж, СТВ:

Следователи и милиция устанавливают очевидцев и свидетелей случившегося, назначены криминалистические исследования. Известно, что на теле ребёнка эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.