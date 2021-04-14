Троллейбус сбил двух детей на улице Казинца в Минске

Новости Беларуси. Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП на Партизанском проспекте утром 14 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП на Партизанском проспекте утром 14 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель, управляя грузовиком МАЗ, двигался в направлении улицы Центральной. При перестроении он столкнулся с попутным пассажирским микроавтобусом Mercedes. В результате аварии два пассажира, 21-летняя девушка и 47-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Кроме того, двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на улице Казинца. 14-летний подросток и 8-летняя девочка переходили дорогу и были сбиты троллейбусом вблизи остановочного пункта. Дети с травмами в больнице. Сотрудники ГАИ, эксперты и следователи устанавливают все детали произошедшего.