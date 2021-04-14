Троллейбус сбил двух детей на улице Казинца в Минске

Новости Беларуси. Два пассажира маршрутки пострадали в ДТП на Партизанском проспекте утром 14 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель, управляя грузовиком МАЗ, двигался в направлении улицы Центральной. При перестроении он столкнулся с попутным пассажирским микроавтобусом Mercedes. В результате аварии два пассажира, 21-летняя девушка и 47-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.