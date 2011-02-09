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Тройной теракт в Ираке: погибли уже 8 человек, еще около 70 ранены

09 февраля 2011 16:28
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Количество жертв терактов на севере Ирака возросло до 8 человек, еще около 70 ранены.

Сразу три взрыва прогремели в разных частях города Киркук. Одна из бомб сдетанировала рядом со штаб-квартирой полиции. Вторая — на автомагистрали. Третье взрывное устройство, заложенное в автомобиле, сработало недалеко от аптеки.

Ответственность за акцию пока ни одна из экстремистских группировок на себя не взяла.

Киркук является центром одного из самых богатых нефтеносных районов Ирака, контроль над которым пытаются установить разные группировки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

Фото. Тройной теракт в Киркуке (Ирак)

# происшествия # Фотофакт # Теракт в Ираке

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