Тройное ДТП в Уручье: столкнулись две легковушки и троллейбус

Новости Беларуси. Утреннее ДТП в Уручье. Около половины десятого 27 марта на пересечении Руссиянова и Шугаева, вероятно, из-за несоблюдения дистанции столкнулись два легковых авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.