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Тройное ДТП в Уручье: столкнулись две легковушки и троллейбус

27 марта 2018 17:57
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Новости Беларуси. Утреннее ДТП в Уручье. Около половины десятого 27 марта на пересечении Руссиянова и Шугаева, вероятно, из-за несоблюдения дистанции столкнулись два легковых авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тройное ДТП в Уручье: столкнулись две легковушки и троллейбус-1

 От удара одну машину отбросило в попутный общественный транспорт. К счастью, удар оказался несильным. Ни пассажиры, ни участник ДТП не пострадали.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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