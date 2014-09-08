Троих вооруженных грабителей выгнал из дома 59-летний британец

Новости Великобритании. В тот вечер супружеская пара вернулась домой и обнаружила в собственной квартире незваных гостей.

На кадрах, запечатленных камерами наружного наблюдения, видно, как трое мужчин в куртках с капюшонами, сжимая в руках прутья арматуры, сломали замок и ворвались в чужое жилище. Но не тут то было.

Через несколько минут вернулся Эндрю Адамсо – хозяин квартиры, с супругой.

Один из взломщиков в одно мгновенье вылетел на улицу. Непрошеный гость нанес хозяину несколько ударов по голове, но это не остановило пожилого британца. Он в буквальном смысле вышвыривает хулиганов из квартиры. Правда, одному из них все-таки удается захватить с собой кейс Адамсона, в котором хранилась крупная сумма.



Эндрю Адамсон:

Я действовал как мужчина, я защищал свой дом и жену. Я не мог оставить все, как есть.

59-летний мужчина получил травму головы. Врачам пришлось наложить ему семь швов.

Как уточняет местная пресса, этот случай произошел в Британии несколько лет назад, однако полиция позволила журналистам рассказать о нем только сейчас. Злоумышленники арестованы. Следствию помогли не только камеры наблюдения, но и маски бандитов, которые Адамсон сорвал с них в момент борьбы.

Напомним, неделю назад в Китае 10-летняя девочка заставила вора-супермена спрыгнуть с пятого этажа.

Молодой человек забрался в квартиру через окно. Он был уверен, что в доме никого нет. И каково же было его удивление, когда он увидел в комнате десятилетнего ребенка. 25-летний китаец попытался объяснить девочке, что он Супермен. Но она не поверила. Продолжение этой истории читайте здесь.



Не Супермены, конечно, а персонажи мультфильмов – Спанч Боб, Лунтик и Микки Маус – на прошлой неделе наказали дорожного хама в Челябинске. Перед машиной, из которой велась видеосъемка, остановился микроавтобус, подрезанный пикапом. Водитель пикапа выходит из салона в надежде выяснить отношения с водителем микроавтобуса. Но не тут то было. Из автобуса выходят четыре человека, одетые в костюмы мультяшных персонажей, валят шофера на землю и начинают бить его ногами. Что было дальше – смотрите видео.