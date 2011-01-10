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Троих грузин задержали гродненские пограничники

10 января 2011 15:27
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Трое граждан Грузии пытались незаконно пересечь рубеж на участке в польском направлении.

Их задержали после того, как сработала электронная система оповещения.

Еще один нелегал из Закавказья пытался попасть в Евросоюз через белорусско-литовскую границу. Все нарушители задержаны благодаря оперативной работе тревожной группы пограничников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Оксенюк, заместитель командира Гродненской пограничной группы:
По данным фактам проводится дознание. После выяснения обстоятельств прибытия в Беларусь, проникновения на государственную границу к данным гражданам будут применены санкции. Вероятней всего, они будут депортированы на территорию того государства, из которого они прибыли.

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