Троица «крупно» ограбила магазин в Орше

Трое налетчиков ограбили сельский магазин в Оршанском районе на Br15 тыс.

Преступление было совершено в деревне Засекли в Оршанском районе. Спрятав лица под капроновыми чулками черного цвета, преступники ворвались в магазин и стали требовать деньги у кассира. Для подтверждения серьезности своих намерений один из злоумышленников направил в сторону женщины предмет похожий на пистолет (как позже оказалось, игрушечный). Не растерявшись, продавец стала складывать в пакет все, что ей попадалось под руку. В итоге ничего не подозревающие злодеи вышли из магазина с товаром на общую сумму Br15 тыс.



В результате введенного плана «Сирена» один из грабителей, 18-летний житель Смолевичей, был задержан сотрудниками Оршанского РОВД. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были установлены и соучастники - двое неработающих жителей Смолевичей, один из которых уже был ранее судим за кражу и мошенничество. В настоящее время все они задержаны, сообщает БЕЛТА.