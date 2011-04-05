Трое жителей Гродненской области стали жертвами иностранных фирм-однодневок по продаже машин

Мошеники используют возросший спрос на авто в своих целях. Через интернет аферисты предлагали приобрести подержанную иномарку по заниженной цене. Затем, вступая в переписку по электронной почте, просили выслать залог.

Покупатели, отправив деньги, авто так и не дожидались.

Правоохранители советуют гражданам быть осторожными и не связываться с сомнительными продавцами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Люди активно ввозят импортные авто в Беларусь. Таможни перешли на усиленный режим работы