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Трое жителей Гродненской области стали жертвами иностранных фирм-однодневок по продаже машин

05 апреля 2011 06:54
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Мошеники используют возросший спрос на авто в своих целях. Через интернет аферисты предлагали приобрести подержанную иномарку по заниженной цене. Затем, вступая в переписку по электронной почте, просили выслать залог.

Покупатели, отправив деньги, авто так и не дожидались.

Правоохранители советуют гражданам быть осторожными и не связываться с сомнительными продавцами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Люди активно ввозят импортные авто в Беларусь. Таможни перешли на усиленный режим работы

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