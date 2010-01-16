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Трое вооруженных людей напали на ферму в Лидском районе

16 января 2010 14:36
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Преступники пытались похитить телят.

Когда туши убитых животных уже грузили в машину, прибежали сторожа. Угрожая пистолетом и охотничьими ружьями, молодые люди приказали им лечь на землю. Нарушил преступный замысел заведующий фермой, который проезжал мимо. Однако злоумышленникам удалось скрыться на автомобиле.

Задержали грабителей в Лиде. Как выяснилось, все они — жители этого города. При обыске в гараже одного из подозреваемых оперативники нашли оружие. Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП. За такое преступление молодым людям грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

# происшествия

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