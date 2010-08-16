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Трое велосипедистов погибли в результате обрыва электропроводов в Могилевской области

16 августа 2010 08:07
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Среди погибших – отец и его 12-летние сыновья близнецы. Трагедия произошла на автодороге возле деревни Матюты в Горецком районе.Со слов очевидцев, в субботу вечером пять человек ехали на велосипедах. Оборванный провод линии электропередач они не заметили. Первые двое велосипедистов проехали провод и ощутили незначительный удар электротока, следующие за ними трое упали на землю и погибли. Как отметили представители областного управления МЧС, предварительная причина ЧП – короткое замыкание.
# происшествия

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