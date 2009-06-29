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Трое школьников утонули за минувшие выходные

29 июня 2009 10:32
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Все - в Гомельской области Первый случай был зарегистрирован в субботу, 27 июня. В водоеме у деревни Копцевичи Петриковского района утонул мальчик 8 лет.

Трагедия произошла также в Мозыре. В воскресенье в 18.40 в Мозырский РОВД поступило сообщение от двух жительниц районного центра о пропаже детей на пляже, где они отдыхали: исчезли 11-летняя девочка и 8-летний мальчик. При проведении поисковых работ тела детей были обнаружены в воде на территории строящегося гребного канала.

Всего за минувшую неделю, по данным областной организации спасения на водах, в Гомельской области утонули 7 человек. С начала года - 44, из них 6 детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
# происшествия # Утопления

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