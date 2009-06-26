Прямой эфир

Трое парней заставляли 10-классницу рыть себе могилу

26 июня 2009 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Поступок молодых людей не рассматривается как покушение на убийство — они просто хотели попугать школьницу.На мобильный телефон школьницы из Дятловского района приходили эсэмэски: неизвестная требовала, чтобы девушка рассталась с парнем. Послания приходили довольно долго, и раздосадованная владелица мобильника рассказала обо всем своему брату. Попутно девушка упомянула и подозреваемую ею десятиклассницу, с которой отношения не ладились уже давно.

— Молодой человек принял странное решение, — рассказал корреспонденту Народной газеты в Дятловском РОВД. — Вместе с друзьями он приехал к предполагаемой обидчице сестры. Пригласил девушку прокатиться вместе с ними...

Молодые люди отвезли ее в лес, тут и выяснилась цель их “прогулки”. Девушке дали в руки лопату и заставили копать яму, сами парни занялись тем же. Затем злоумышленники бросили девушку в “могилу” и принялись забрасывать землей. Правда, все же остановились и уехали, бросив школьницу в лесу. Оправившись от шока, девушка сама добралась домой.


Она вызвала милицию, и сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников.

— Сейчас выясняются подробности случившегося, — говорят в Дятловском РОВД. — Поступок молодых людей не рассматривается как покушение на убийство — они просто хотели попугать школьницу.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
26 июня 2009 08:43

На Нарочи рыбак убил током 75 угрей

26 июня 2009 07:58

Наводнения в Европе

25 июня 2009 10:33

Беспорядки в Корее