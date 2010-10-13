Трое молодцев из Гатово «чистили» кассовые аппараты в минских магазинах среди бела дня

На протяжении прошлого года на территории Октябрьского района была совершена серия краж из магазинов. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам угрозыска Октябрьского РУВД удалось установить личности подозреваемых. Теперь вся троица — ранее судимый 22-летний минчанин, 24-летний и судимый 21-летний жители г.п. Гатово Минского района — задержаны.

Дмитрий ВДОВИЧЕНКО, пресс-офицер Октябрьского РУВД.

Уже установлена их причастность как минимум к четырем кражам из магазинов на территории Октябрьского района. Действовали сообщники по одной и той же схеме: один отвлекал кассира разговорами на различные темы, другой в это время загораживал обзор, третий «чистил» кассовый аппарат. Как правило, работники магазинов обнаруживали пропажу спустя несколько минут после ухода молодых людей, что позволяло злоумышленникам скрыться.

Сейчас проводится расследование, подозреваемым по части 2 статьи 205 УК Беларуси («Кража») грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, пишет «Вечерний Минск».