Трое детей сгорели на пожаре в Толочинском районе

Трагедия произошла ночью в частном доме, где проживали безработный мужчина с сожительницей и ее двумя сыновьями 13 и 10 лет. Первым от сильного запаха гари и дыма проснулся старший мальчик. Разбудив взрослых, он побежал будить других ребят - младшего брата и двоих друзей, ночевавших в этот день у них, - мальчиков 10 и 8 лет.

Пламя, очень быстро распространявшееся по дому, не позволило спастись всем ребятам. Старший мальчик, поднявший тревогу, выскочил на улицу через окно, бежавший следом за ним 10-летний друг зацепился в темноте и дыму за гвоздь, получил 90% ожогов тела и скончался в больнице. Двое других детей погибли в огне. Спасти их пыталась только мать, выскочивший из горящего дома сожитель никаких попыток в этом опасном деле не принимал.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения мужчины, который накануне трагедии употреблял спиртное. Расследует обстоятельства гибели детей прокуратура Толочинского района. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Почти полдеревни сгорело на Радуницу, 28 апреля, в Ушачском районе.

О пожаре в деревне Клепцы сообщила местная жительница. К прибытию спасателей огнем было охвачено два нежилых дома, четыре хозяйственные постройки, сухая растительность на прилегающей территории. Быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер.

В результате возгорания было уничтожено шесть строений: два нежилых дома, стоящие рядом с ними бани, сараи и сеновал. Подразделениям МЧС совместно с местными жителями удалось спасти все три жилых дома деревни, два нежилых и девять хозпостроек.

Причиной пожара стало выжигание сухой травы. Виновные и сумма ущерба устанавливаются.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной возгораний и в хозяйствах Толочинского и Шарковщинского районов, где в этот же день огнем было уничтожено 10 т соломы, 3 т сена и навес, а сумма ущерба составила Br1 млн.

Четыре пожара произошло на фермах в Беларуси за минувшие сутки, погибли 27 телят

Так, пожар в здании телятника в Березовском районе привел к гибели 27 телят в возрасте до 5 месяцев. Работниками хозяйства эвакуированы еще 113 телят. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Виновные лица устанавливаются.

Та же причина вызвала пожар в телятнике в Славгородском районе. Сотрудники МЧС и работники хозяйства вывели из горящего здания 170 животных.

Нарушение правил проведения огневых работ привело к пожару и на ферме в Берестовицком районе, где спасено 16 телят. Практически в то же время в Лидском районе из-за пожара в коровнике были эвакуированы 60 голов крупного рогатого скота.