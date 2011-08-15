Трое детей и трое взрослых зарезаны на британском острове Джерси в проливе Ла-Манш

Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила тела убитых в квартире в жилом доме в городе Сент-Хельер. По словам одного из очевидцев, все погибшие являются родственниками. По подозрению в причастности к инциденту задержан 30-летний мужчина.

Жилой квартал, в котором произошла резня, был оцеплен, даже жильцы дома не имели доступа в свои квартиры. На время проведения следственных действий их разместили во временном пристанище.

Отделение скорой помощи в городской больнице Сент-Хельера было временно закрыто для всех пациентов, когда туда доставили жертв инцидента.

Остров Джерси близ побережья Франции, находящийся под управлением британской короны, однако не являющийся частью Соединенного Королевства, считается одним из самых безопасных мест в Европе. Здесь живут около 90 тысяч человек, в основном нормандского (французского) и британского происхождения.