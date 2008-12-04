Трое белорусов задержаны за изготовление наркотиков

Молодые люди приобрели частный дом в Чериковском районе Могилевской области и превратили его в подпольную лабораторию. Для этого купили химические препараты, а в подвале усадьбы установили специальный инвентарь. На протяжении полугода дельцы изготавливали здесь синтетический героин. Однако сбыть последнюю партию товара не успели. Химиков взяли с поличным. Из самодельного цеха по производству психотропных веществ оперативники вывезли самый опасный наркотик фентанил и 200 килограммов реактивов. Лаборантам предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.