Тридцать одна тысяча дисков была уничтожена на перерабатывающем предприятии столицы

Нелегальную коллекцию собрали в музыкальных магазинах Минска. Вся продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю.

Невольный поставщик этого сырья — минский бизнесмен. Фильмы и музыку мужчина привозил из Москвы. На прилавки выставлял без необходимого оформления и по заниженным ценам. Торговал, пока не вмешались оперативники. Эта партия конфиската — одна из крупнейших за последние годы.

Пострадают ли потребители от такой борьбы оперативников за качество? Соблазн купить подешевле не взирая на результат — уже в прошлом. Лицензионный продукт все чаще начинают спрашивать в магазинах.

Так называемый капитан белорусских пиратов оказался совсем не воробей — от правосудия не ушел. Владелец торговых точек по решению суда выплатил полную сумму штрафа: восемнадцать с половиной миллионов рублей.

