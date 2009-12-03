Три года лишения свободы для похитителей автозначков

Два подростка из Солигорска похитили фирменные значки с полусотни иномарок.

Ночное развлечение может обернуться тремя годами лишения свободы. Два подростка из Солигорска похитили фирменные значки с полусотни иномарок. Ночью на одной из улиц подростки были задержаны нарядом милиции. Правоохранители обнаружили у несовершеннолетних 46 фирменных автозначков. Стоимость одного из логотипов - около 100 тысяч рублей. Пока в милицию обратились только четыре пострадавших автовладельца. Хозяева остальных авто устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Александр Шункевич начальник отделения информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

- Ребята развлеклись, выпили пива и решили совершить геройский поступок. Подростки возвращались домой и у припаркованных авто снимали логотипы. Один из владельцев оценил свой ущерб в 100 тысяч рублей.