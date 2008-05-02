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Три фальшивомонетчика задержаны в Борисове

02 мая 2008 18:04
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По подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых купюр задержаны два рабочих местных заводов и ученица 7 класса. Водитель маршрутного такси обнаружил фальшивую купюру, которой 2 парня и девушка пытались расплатиться за проезд. Не прошло и 10 минут и преступников задержали.

Деньги печатали на самом обычном принтере и бумаге формата А4. А потом сбывали. В основном – в торговых киосках.

Сейчас подозреваемые в следственном изоляторе. В отношении их возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 7 лет тюремного заключения.

К уголовной ответственности ученицу 7 класса не привлекали. По ее словам, она не знала, что деньги фальшивые. Сейчас девушка под так называемым домашним арестом.
# происшествия

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