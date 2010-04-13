Три человека погибли в результате падения самолета ВМС США

Тренировочный самолет ВМС США потерпел крушение в штате Джорджия.

По информации Федерального управления гражданской авиации, самолет T-39 Sabreliner врезался в дом, а затем упал на поле. В результате погиб пилот самолета, а также еще два человека, находившиеся на борту. Спасатели ведут поиски четвертого пассажира воздушного судна.

После крушения в расположенном в месте падения самолета лесу начался пожар, для ликвидации которого был вызван вертолет. Причины падения самолета пока не установлены. Известно, что самолет базировался на военно-воздушной базе «Пенсакола» и использовался ВМС для тренировочных полетов, сообщает Lenta.ru.