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Три человека погибли в результате падения самолета ВМС США

13 апреля 2010 07:51
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Тренировочный самолет ВМС США потерпел крушение в штате Джорджия.

По информации Федерального управления гражданской авиации, самолет T-39 Sabreliner врезался в дом, а затем упал на поле. В результате погиб пилот самолета, а также еще два человека, находившиеся на борту. Спасатели ведут поиски четвертого пассажира воздушного судна.

После крушения в расположенном в месте падения самолета лесу начался пожар, для ликвидации которого был вызван вертолет. Причины падения самолета пока не установлены. Известно, что самолет базировался на военно-воздушной базе «Пенсакола» и использовался ВМС для тренировочных полетов, сообщает Lenta.ru.

# происшествия

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