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Три человека погибли в результате ДТП на автодороге Ганцевичи-Логишин

01 декабря 2008 11:35
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Водитель "Ауди" не справился с управлением. Съехал в кювет и врезался в деревья. Молодая женщина и девочка-подросток погибли на месте. Еще один пассажир от полученных травм скончался по дороге в больницу. Состояние четырёхлетнего ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое. Сам водитель отделался царапинами. По факту ДТП проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Как утверждают свидетели аварии, автомобиль не превышал скорость.
# происшествия

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