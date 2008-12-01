Три человека погибли в результате ДТП на автодороге Ганцевичи-Логишин

Водитель "Ауди" не справился с управлением. Съехал в кювет и врезался в деревья. Молодая женщина и девочка-подросток погибли на месте. Еще один пассажир от полученных травм скончался по дороге в больницу. Состояние четырёхлетнего ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое. Сам водитель отделался царапинами. По факту ДТП проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Как утверждают свидетели аварии, автомобиль не превышал скорость.