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Три человека погибли, около сорока ранены в результате урагана в Польше

16 августа 2008 17:46
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Непогода затронула крупнейшие города — Варшаву, Лодзь, Краков, Познань. Но сильнее всего пострадали населенные пункты в сельской местности. С домов сорваны крыши, подвалы затоплены. В некоторых районах повален лес. На пути смерча оказалось и автострада А-4. Ураган разбрасывал тяжелые грузовики и легковые автомобили, перевернул и пассажирский автобус. Синоптики предупреждают, что на популярных у туристов Мазурских озёрах может возникнуть внезапный шторм, вспенивающий воду. Подобные явления характерны для тропических широт океанов.
# происшествия

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