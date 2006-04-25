Тревога оказалась ложной

Сообщение о минировании главного корпуса БГУ утром 24 апреля оказалось ложным. Как сообщили в Управлении внутренних дел Мингорисполкома, в результате двухчасового обследования здания и прилегающей к нему территории, взрывных устройств не обнаружено.Оперативными службами было установлено место, откуда был совершен звонок, а затем и личность подозреваемого. В совершении преступления сознался 55-летний безработный минчанин. У сотрудников уголовного розыска есть также основания подозревать, что именно он утром 17 апреля сообщил о ложном минировании зданий администрации Фрунзенского района Минска.