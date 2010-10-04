Третьего октября в пожаре на сеноскладе в Мозырском районе сгорели два десятиклассника

Заполненный до отказа сеном, бревенчатый сеносклад вспыхнул словно пороховая бочка. Пожарные расчеты были на месте спустя четверть часа. Однако огонь было уже не остановить.

Правда, спасать сено никто уже никто и не думал. На кону были человеческие жизни. Местные жители в один голос утверждали – внутри дети.

Мария Конюшенко, жительница деревни Слобода Мозырского района:

ИЗ двора я заметила, как двое ребятишек лезли в сарай через щель. Один велосипед поставил, а второй ему помогал.

В то, что в куче дымящегося сена может остаться кто-то живой специалисты не верили. Поисковая компания велась с надеждой, что под завалами никого не окажется. Однако уже через пару часов был найден труп пятнадцатилетнего жителя деревни Слобода. За ночь спасатели перевернули десятки тонн сена. И только четвертого октября к полудню нашли останки второго подростка. Выжить вы огненной западне было просто невозможно.

Владимир Клевец, житель деревни Слобода Мозырского района:

В прошлом году мы предупреждали председателя, я лично ей звонил. А она мне говорит: «Я же к каждому сараю сторожа не приставлю».

Алексей Маршалов, следователь мозырской районной прокуратуры:

Было ли это строение зарегистрированным, находилось ли оно на балансе какого-либо субъекта хозяйствования. А также будут изучаться вопросы по охране данного объекта. То есть, по какой причине на данном объекте в выходной день оказались несовершеннолетние.

Оба погибшие – ученики десятого класса местной школы. Один из парней, сирота, воспитывался в семье родственников. Второй – старший ребенок в многодетной семье. У него осталось четверо братьев и сестер .

Основная версия гибели двух несовершеннолетних подростков – банальная детская шалость с огнем. Можно ли было предотвратить трагедию, теперь предстоит выяснить следователям прокуратуры. Не исключено, что результатом предварительной проверки станет возбуждение уголовного дела.