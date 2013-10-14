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Трехлетний мальчик в Минске застрял между стеной и батареей

14 октября 2013 07:15
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Новости Беларуси. Трёхлетний ребёнок оказался зажат между стеной и батареей. Родители не смогли самостоятельно справиться с ловушкой. Пришлось вызывать спасателей.

Пресс-служба МЧС:
10 октября в 17-47 в службу «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку в Минске  на улице Сырокомли. Работники МЧС с использованием подручных средств освободили ногу пострадавшего. Травмы ребенок не получил, в госпитализации не нуждался.

Напомним, в прошлом году аналогичный инцидент едва не обернулся трагедией. Нога 8-летнего минчанина застряла в батарее. Малыш получил серьёзные ожоги.

Минувшим летом сотрудники МЧС в Молодечно освободили девочку из решетки. Ребенок играл под окном дома. Девочка шагнула на решетку подвального помещения, ее ножка провалилась и застряла (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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