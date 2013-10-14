Трехлетний мальчик в Минске застрял между стеной и батареей

Новости Беларуси. Трёхлетний ребёнок оказался зажат между стеной и батареей. Родители не смогли самостоятельно справиться с ловушкой. Пришлось вызывать спасателей.

Пресс-служба МЧС:

10 октября в 17-47 в службу «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку в Минске на улице Сырокомли. Работники МЧС с использованием подручных средств освободили ногу пострадавшего. Травмы ребенок не получил, в госпитализации не нуждался.

Напомним, в прошлом году аналогичный инцидент едва не обернулся трагедией. Нога 8-летнего минчанина застряла в батарее. Малыш получил серьёзные ожоги.

Минувшим летом сотрудники МЧС в Молодечно освободили девочку из решетки. Ребенок играл под окном дома. Девочка шагнула на решетку подвального помещения, ее ножка провалилась и застряла (смотрите видео).