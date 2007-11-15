Транспортные забастовки стремительно охватывают Европу

15 ноября в Германии на линию не вышли около 90% электричек и каждый третий поезд дальнего следования. Грузовые составы не ходят здесь уже сутки. Требующие повышения зарплаты железнодорожники намерены бастовать до субботы.

Тем временем убытки страны от акции протеста уже исчисляются десятками миллионов евро. Во Франции и вовсе объявлена бессрочная забастовка. Чтобы выразить недовольство политикой президента Саркози, на улицы крупнейших городов вышли, по меньшей мере, 50 тысяч французов.

Пригородные поезда ходят крайне редко. Движение автобусов и трамваев обеспечено только на 30%. На парижских вокзалах утром скопилось большое количество людей - они были вынуждены провести ночь в залах ожидания.