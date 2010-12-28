Транспортная прокуратура России начала проверку деятельности авиакомпаний и аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево»

Отменены десятки авиарейсов, около 20 тысяч пассажиров не могут вылететь на места назначения. Многие в прямом смысле живут на чемоданах уже трое суток.
Проблемы в «Домодедово» возникли из-за обледенения и обрыва проводов, питающих электроэнергией аэропорт.
В «Шереметьево» электричество есть, зато нет противоледных реагентов. Самолеты также вылетают с перебоями.
В «Росавиации» сообщили, что ситуацию удастся урегулировать только к выходным. Метеорологи же предупреждают: к Центральной России идет мощный циклон со снегопадами, метелями и ледяными ливнями. А это значит, что эпопея в российских аэропортах может затянуться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .