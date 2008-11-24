Трагически завершилась церковная служба в американском городке Клифтон в Нью-Джерси

В храме было около двухсот прихожан, когда неизвестный открыл стрельбу. Один человек погиб, двое получили ранения. Полиция уже установила личность преступника. Им оказался 27-летний житель Калифорнии. Он приехал в Клифтон, чтобы выяснить отношения с женой. За минувший уик-энд это не единственный подобный случай. В супермаркете Сиэтла посетитель открыл огонь – один человек погиб. Многочисленные требования запретить ношение огнестрельного оружия пока не нашли поддержки в конгрессе США.