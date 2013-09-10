Трагическая гибель в Новогрудском районе. Пенсионер попал в жатку комбайна

Новости Беларуси. Травмы, несовместимые с жизнью, 75-летний мужчина получил в кукурузном поле. И механизатор, и пенсионер в момент трагедии были трезвыми.

По информации Новогрудского районного отдела СК, кукуруза значительно превышала рост пенсионера, поэтому механизатор не увидел находившегося в ней человека.

Сообщается, что у погибшего были проблемы с опорно-двигательным аппаратом и слухом, что способствовало трагедии.

Напомним, в конце августа в Минской области по причине собственной неосторожности пострадали двое мужчин. В Вилейскую районную больницу с ожогами попал 36-летний мужчина, который с помощью специальной жидкости сжигать мусор на приусадебных участках. А в Минском районе при подобных обстоятельствах пострадал 50-летний мужчина. Во время ремонта собственного грузовика на приусадебном участке, газовую горелку он подключал к газовым баллонам (смотрите видео).