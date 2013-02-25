Трагическая гибель ребёнка в Красноярском крае. Ледяная черепаха задушила 8-летнюю девочку

Новости России. Трагедия произошла в городе Козулька Красноярского края. Второклассница каталась на горке. В ледяной фигуре девочка увидела дыру, которую проломили другие дети, залезла в нее и застряла. Школьница не смогла выбраться и погибла от удушья.



Пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю:

Какие-то дети проделали в фигуре «Черепаха» лаз. Девочка «нырнула» в него сверху и застряла. Ребенок пробыл во льду около пяти часов.

Как сообщают российские СМИ, ледяная фигура уже разрушена. Полиция и власти обещают провести осмотр всех ледовых сооружений в городе, чтобы определить степень угрозы для детей.