Трагедия вблизи Молодечно

Пьяный водитель на угнанном микроавтобусе столкнулся с легковым авто.

Ехавшие в ино-марке директор одного из молодечненских предприятий и его жена скончались на месте. Их 20-летняя дочь и пассажир Угнанного автобуса доставлены в больницу.

«По данному факту ведется следствие, где будет дана детальная оценка последствий и действий, которые привели к трагедии, - рассказал телеканалу СТВ Максим Подберёзкин, заместитель начальника УГАИ МВД Республики Беларусь. - Многие пренебрегают, казалось бы, простыми вещами и садясь за руль в алкогольном состоянии ставят под угрозу жизнь не в чём не повинных людей».

Тем временем, правоохранители предлагают ужесточить наказания для пьяных водителей. В частности – конфисковать авто. Масштабы «40-градусной аварийности» в республике – впечатляют. Только за прошедшие выходные в Беларуси было задержано более полу-тысячи водителей в состоянии алкогольного опьянения.