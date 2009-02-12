Трагедия в Могилеве

Инцидент произошел минувшей ночью. Его вовремя обнаружила заводская служба охраны.
Это приведет к появлению на орбите радиоактивного пояса. Такое предположение высказали эксперты ракетно-космической отрасли.
Сотрудники столичной милиции по линии Интерпола установили, что мужчина спокойно проживает в Тель-Авиве и уже получил израильское гражданство.
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