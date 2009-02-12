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Трагедия в Могилеве

12 февраля 2009 14:50
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В областном центре на одной из самых оживленных улиц 8-летний ребенок попал под колеса городского автобуса.Водитель не заметил выбежавшего на проезжую часть мальчика. От удара ребенок погиб на месте.
# происшествия

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