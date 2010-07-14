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Трагедия в лагере «Азов»: двух учителей обвинили в халатности

14 июля 2010 11:05
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Обвинение предъявлено заместителю директора и учителю географии, которые руководили летним лагерем на Азове. Напомним, неделю назад в море утонули шестеро школьников и воспитатель, пытавшийся их спасти. Как установило следствие, детям разрешили купаться в опасном, не предназначенном для этого месте. Кроме того, в крови преподавателя географии был обнаружен алкоголь. Директор школы будет уволена по статье. Её обвиняют в том, что она не проконтролировала отправку детей в оздоровительный лагерь и организацию там экспедиции.
# происшествия

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