Трагедия в лагере «Азов»: двух учителей обвинили в халатности

Обвинение предъявлено заместителю директора и учителю географии, которые руководили летним лагерем на Азове. Напомним, неделю назад в море утонули шестеро школьников и воспитатель, пытавшийся их спасти. Как установило следствие, детям разрешили купаться в опасном, не предназначенном для этого месте. Кроме того, в крови преподавателя географии был обнаружен алкоголь. Директор школы будет уволена по статье. Её обвиняют в том, что она не проконтролировала отправку детей в оздоровительный лагерь и организацию там экспедиции.