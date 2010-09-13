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Трагедия в Крыму: два белоруса утонули во время шторма в Черном море

13 сентября 2010 12:04
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С разницей в один день на побережье обнаружили тела 63-летнего минчанина и 36-летней жительницы Гомеля.

Известно, что женщина с мужем фотографировались на берегу, и ее смыло в море волной. Причины смерти в обоих случаях расследуют эксперты.

Подробности происшествий телеканалу СТВ прокомментировали в Главном управлении МЧС Украины в Крыму.

Владимир Иванов, помощник начальника ГУ МЧС Украины в Крыму:
– К сожалению, в число погибших попали и граждане Беларуси. Это мужчина 1947 года рождения, житель города Минска. 12 сентября в море было обнаружено тело женщины 1974 года рождения, жительницы города Гомель. Предположительная причина смерти была установлена, как утопление. Обстоятельства смерти устанавливаются. В настоящее время по обоим фактам проводится расследование.

# происшествия # Утопления

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