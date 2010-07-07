Трагедия в Крево в ночь на Купалу

Инцидент произошёл накануне вечером в районе деревни Крево. Молодые люди находились внутри военного сооружения и решили развести там костёр. По всей видимости, под огнём оказался снаряд, который по каким-то причинам находился в блиндаже. Сейчас правоохранители выясняют, как там оказался боеприпас. Прокуратура проводит проверку.
Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненской области:
Или снаряд находился в кострище, или он был в земле, как и тип взрывного устройства, - все это выясняется в настоящее время.