Трагедия в Крево в ночь на Купалу

В Сморгонском районе в блиндаже начала 20 века в результате взрыва погиб человек. Ещё 8 с ранениями доставлены в больницы.

Инцидент произошёл накануне вечером в районе деревни Крево. Молодые люди находились внутри военного сооружения и решили развести там костёр. По всей видимости, под огнём оказался снаряд, который по каким-то причинам находился в блиндаже. Сейчас правоохранители выясняют, как там оказался боеприпас. Прокуратура проводит проверку.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненской области:

Или снаряд находился в кострище, или он был в земле, как и тип взрывного устройства, - все это выясняется в настоящее время.