Трагедия в Борисовском районе

Пожар в деревне Углы погубил семью из трех человек. Среди них – трехлетний мальчик. Проверку по данному факту проводит прокуратура.

Спасатели рассматривают несколько версий возникновения пожара. Накануне происшествия односельчане видели погибших взрослых на подпитии. Хозяину дома было 44. Жене – 35. Их сыну – через месяц исполнилось бы три годика. Пожарные расчеты прибыли в считанные минуты (деревня Углы – пригород Борисова). Но спасать уже было не кого.

Как показывает практика, алкоголь чаще всего становится причиной беспечного поведения людей. От того, традиционно, в начале года, богатом на праздники, для подразделений МЧС, ни одного спокойного дня. В январе в республике зарегистрировано 177 пожаров, в огне погибли 47 человек. Среди них и один ребенок в Борисовском районе.