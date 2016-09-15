Трагедия в Бобруйске: немецкие овчарки загрызли своего хозяина

Новости Беларуси. Шокирующий инцидент произошел сегодня в Бобруйске. Три немецкие овчарки загрызли собственного хозяина.

Мужчина – инвалид 1-й группы – погиб на месте.

Не исключено, что от болевого шока. Собаки вывезены за пределы домовладения. Сейчас специалисты восстанавливают трагическую картину, чтобы выяснить, что могло вызвать ярость этих умных животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Марин, заместитель начальника отделения Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Поступило сообщение по лини 102 о том, что по улице Розы Люксембург, 57 обнаружен труп мужчины 53-го года рождения. При выбытии следственной группы было установлено, что у мужчины имеются множественные повреждения, рваные раны на конечностях.

Виктор Ковалевский, инструктор-кинолог:

Скорее всего, это были какие-то неадекватные действия, неконтролируемые действия, направленные в сторону собак, которые они восприняли как угрозу. И здесь сработало чувство стаи.