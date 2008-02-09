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Трагедия в Австрии

09 февраля 2008 15:26
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Во время пожара в доме престарелых в огне погибли 11 пенсионеров

Еще шесть человек получили ранения, трое из них - тяжелые. ЧП произошло накануне поздно вечером в городе Эгг. Возгорание началось  на первом этаже здания и уже через мгновения распространилось по комнатам.

С огненной стихией сражались 250 пожарных и спасателей. Однако всего лишь за пару часов пожар превратил здание, которому 140 лет, в обгоревший каменный Остов. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, а следователи выясняют причину возгорания. Многие уже назвали эту трагедию самой страшной в истории Австрии за последние 7 лет.

# происшествия

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