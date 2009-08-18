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Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

18 августа 2009 14:26
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Судьба более 60 человек до сих пор неизвестна. По мнению спасателей, шансов найти людей живыми нет (ФОТО).

Версия гидроудара при аварии не подтвердилась. Ранее следствие считало её основной. Причиной, скорее всего, стал заводской дефект крышки турбины. Расследование ведёт специально созданная межведомственная комиссия. Разбор завалов продолжается. Подтверждена гибель 12 сотрудников. 19 августа в Хакасии – день траура.

В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, повлёкшей многочисленные человеческие жертвы, Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту России Дмитрию Медведеву, родным и близким погибших.

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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