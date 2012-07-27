Трагедия Крымска повторилась в Китае, мэр Пекина ушел в отставку

Новости Китая. 25 июля в Пекине снова выпали осадки, что усугубило положение дел в городе после наводнения от 21 июля. Пока власти ищут виновных, местные жители продолжают самостоятельно очищать город от мусора. По официальным данным в Пекине от наводнения погибло 37 человек, сообщает ctv.by со ссылкой на СNN. «Желтое предупреждение» - третье место по пятибалльной шкале измерения размеров чрезвычайных ситуаций - объявлено в 5 регионах. Они находятся под угрозой оползней и обвалов, сообщает ctv.by со ссылкой на китайское информационное агентство Синьхуа.

21 июля в Пекине прошёл самый сильный дождь за последние 60 лет. Не выдержала дренажная система города: в воду погрузились автомобили и дома. Реакции властей не последовало, меры по ликвидации последствий приняты не были. Горожане обвинили администрацию в промедлении при оказании помощи пострадавшим, в замалчивании реальных данных о жертвах и разрушениях. Предупреждения о надвигающейся стихии не было, так же как в первые дни не были созданы приюты для пострадавших и горячие линии помощи. Только 24 июля в китайской прессе появилось объявление о развёртывании большой компании по сбору средств пострадавшим. Мэр Пекина Го Цзиньлун, а также один из его заместителей уже подали в отставку.

Наводнение, приведшее к масштабным человеческим жертвам из-за халатности властей, уже второе в мире в этом месяце. Подобная катастрофа произошла в ночь на 7 июля на Кубани. По версии следствия, «должностные лица не выполнили возложенные на них обязанности по своевременному и надлежащему оповещению населения об опасностях, возникающих при чрезвычайной ситуации природного характера, и эвакуации его в безопасные районы». Сведения о надвигающейся угрозе поступили в администрацию региона с 5 на 6 июля. Однако предупреждений об опасности не последовало, сообщает ctv.by со ссылкой на Интерфакс. В результате халатности около 24 тысяч жителей Краснодарского края России пострадали от сильнейшего наводнения. Погибли более 170 человек: 159 – в Крымске, 10 -в Новороссийске, 2 – в Геленджике.

20 июля в ходе расследования уголовного дела о массовой гибели жителей Крымского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц). Арестованы мэр Крымска Владимир Улановский, экс-глава Крымского района Василий Крутько и исполнявший обязанности руководителя МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район» Виктор Жданов, сообщает ctv.by со ссылкой на Интерфакс.