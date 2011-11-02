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Товарищ, помогавший серийному вору в Минске, думал, что просто выносит из квартиры купленные вещи

02 ноября 2011 19:26
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Оперативники Фрунзенского района Минска задержали серийного вора.

На улице Янковского домушник вскрыл одну из квартир в новостройке и вынес бытовую технику. Спустя три дня злоумышленник вернулся на место преступления уже с товарищем.

Мужчины попытались вынести из этой же квартиры холодильник и микроволновку. Причем, друг не подозревал, что участвует в краже, а был уверен, что помогает перенести купленные вещи. Задержать вора помогла камера видеонаблюдения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:
Задержанным оказался 52-летний минчанин, 6 раз судимый. В настоящее время он находится под арестом, и ему грозит 7 лет лишения свободы.

# происшествия

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