Товарищ, помогавший серийному вору в Минске, думал, что просто выносит из квартиры купленные вещи

Оперативники Фрунзенского района Минска задержали серийного вора.

На улице Янковского домушник вскрыл одну из квартир в новостройке и вынес бытовую технику. Спустя три дня злоумышленник вернулся на место преступления уже с товарищем.

Мужчины попытались вынести из этой же квартиры холодильник и микроволновку. Причем, друг не подозревал, что участвует в краже, а был уверен, что помогает перенести купленные вещи. Задержать вора помогла камера видеонаблюдения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Задержанным оказался 52-летний минчанин, 6 раз судимый. В настоящее время он находится под арестом, и ему грозит 7 лет лишения свободы.