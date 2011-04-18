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Торнадо в США: Жертвами стихии на юго-востоке страны стали более 45 человек, сотни пострадали

18 апреля 2011 08:19
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За выходные на регион обрушилось свыше 240 ураганов с ливнями и градом. Наибольший урон нанесен Северной Каролине, Оклахоме и Вирджинии. В ближайшее время шторм доберется до Огайо.

Полностью разрушены свыше тысячи домов. Повалены деревья, перевернуты автомобили. Повреждены линии электропередачи. Сейчас спасатели ведут разбор завалов. Не исключено, что под обломками находятся люди. Стихия продвигается дальше – к восточному побережью США.

Между тем, юг страны охвачен лесными пожарами. Критическая ситуация в штате Техас. Уже более недели остановить огонь не удается. Власти штата обратились за помощью к главе государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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