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Торнадо в США: в трех штатах — Алабама, Арканзас и Теннесси — введено чрезвычайное положение

28 апреля 2011 08:31
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Жертвами разрушительных торнадо и штормов в США стали более 70 человек.

Порывами ветра, скорость которого достигала 160 километров в час, разрушены десятки домов, перевернуты автомобили, оборваны линии электропередач. В Алабаме из-за разгула стихии нарушена работа трех реакторов на АЭС «Браунс Ферри».

Вместе со штормами на Средний Запад страны пришли и проливные дожди, что стало причиной сильных наводнений в нескольких штатах. Затопленные районы уже покинули тысячи людей.

Зона эвакуации может расшириться. По последней информации, циклон смещается на северо-восток США. Угроза торнадо объявлена даже в Вашингтоне, где смерчей обычно не бывает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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