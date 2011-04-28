Торнадо в США: в трех штатах — Алабама, Арканзас и Теннесси — введено чрезвычайное положение

Жертвами разрушительных торнадо и штормов в США стали более 70 человек.

Порывами ветра, скорость которого достигала 160 километров в час, разрушены десятки домов, перевернуты автомобили, оборваны линии электропередач. В Алабаме из-за разгула стихии нарушена работа трех реакторов на АЭС «Браунс Ферри».

Вместе со штормами на Средний Запад страны пришли и проливные дожди, что стало причиной сильных наводнений в нескольких штатах. Затопленные районы уже покинули тысячи людей.

Зона эвакуации может расшириться. По последней информации, циклон смещается на северо-восток США. Угроза торнадо объявлена даже в Вашингтоне, где смерчей обычно не бывает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».