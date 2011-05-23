Торнадо в США стало причиной гибели уже более 30 человек

Больше всего от смертоносного вихря пострадал штат Миссури. В ряде округов объявлен режим чрезвычайной ситуации. Десятки домов превратились в руины. Во многих населенных пунктах перебои с электричеством и питьевой водой.

В городе Джоплин смерч стал причиной гибели более 30 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ураганный ветер легко снес несколько десятков тяжелых грузовиков, разрушены больница, радио- и телестанция.

Предупреждения о надвигающихся смерчах объявили власти других штатов: от Техаса на юге до Мичигана не севере страны.