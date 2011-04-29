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Торнадо в США: погибли уже свыше 300 человек

29 апреля 2011 08:59
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В США обнародовали новые данные о жертвах штормового циклона. В результате многочисленных торнадо погибли уже свыше 300 человек.

Материальный ущерб исчисляется миллиардами долларов. По данным Национальной метеослужбы США прошедшие в минувшие дни смерчи – самые разрушительные в стране за последние 40 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сильнее всего пострадал штат Алабама. Там погибли около 200 человек. Жертвы и разрушения зарегистрированы еще в пяти штатах: Миссисипи, Теннесси, Джорджии, Вирджинии, Кентукки. Ураган сметал целые районы, переворачивал машины, разрушал дома. Видео с территории после природного катаклизма больше похожи на кадры из фильма катастрофы.

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

Торнадо в США

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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